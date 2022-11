Juventus, Chiesa e Vlahovic tornano in gruppo. Il comunicato

Comunicato stampa della Juventus alla vigilia del match contro la Lazio del suo ex allenatore Maurizio Sarri:

Domenica 13 novembre ore 20:45, Allianz Stadium. L’ultima partita del 2022 la giocheremo in casa e sarà una grande sfida contro la Lazio, un ultimo impegno prima della sosta che vedrà la Serie A fermarsi fino a inizio gennaio per permettere lo svolgimento del Mondiale.

Ultimo match dell’anno, dunque, per la Juventus che dopo essere rientrata vittoriosa da Verona nella notte si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare il prossimo appuntamento di campionato.

Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita il lavoro è stato differenziato: scarico per chi è sceso in campo e ha giocato più minuti ieri, mentre il resto della squadra ha lavorato sul possesso palla per lo sviluppo della manovra, con partitina con lavori specifici per i difensori.