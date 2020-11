Juventus, Chiellini e Demiral si allenano in gruppo

Buone notizie dall’infermeria bianconera per Andrea Pirlo. A due giorni dalla sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium, in programma mercoledì 2 dicembre, la Juventus si è allenata Training Center per preparare il prossimo impegno europeo.

Pirlo ritrova Giorgio Chiellini e Merih Demiral: entrambi i difensori hanno superato i rispettivi problemi fisici e si sono allenati con il resto dei compagni in gruppo come fa sapere la Juve nel report ufficiale pubblicato sul proprio sito web.