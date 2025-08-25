Juventus, Cambiaso si scusa con un post social: “Ho commesso un errore, mi vergogno”

La Juventus ha vinto e convinto ieri sera al debutto contro il Parma. La serata è stata però macchiata dal brutto gesto di Cambiaso nei confronti di Lovik. L’esterno ha colpito con una gomitata in pieno volto il calciatore norvegese dei ducali guadagnandosi il rosso diretto. A margine della partita, l’esterno della nazionale – attraverso i propri canali social – si è così espresso: “Non sono una persona violenta: nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine”.

