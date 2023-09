Juventus, cambiano le date per l’approvazione del bilancio. La nota ufficiale

Tramite il proprio sito internet, la Juventus ha comunicato la variazione delle date per l’approvazione del bilancio del primo semestre del 2023. Inizialmente previste nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, l’approvazione si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 6 ottobre 2023: “Torino, 19 settembre 2023 – Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) rende noto che (i) la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, inter alia, del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 6 ottobre 2023 e (ii) l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione, inter alia, del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, prevista per la terza decade del mese di ottobre 2023, si terrà nella terza decade del mese di novembre 2023. Il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2023/2024 è disponibile sul sito internet della Società (https://www.juventus.com/it/) nella sezione “Club/Investitori”. La Società comunicherà tempestivamente al mercato le date definitive degli eventi societari per cui sia stato fornito solamente l’intervallo temporale nonché eventuali variazioni”.

Foto: logo Juventus