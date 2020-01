Juventus-Cagliari, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani alle 15:00 la Juventus ospiterà il Cagliari. Sarri dovrebbe affidarsi al solito 4-3-1-2 con Szczesny in porta, Cuadrado, Demiral, Bonucci e Alex Sandro nella linea difensiva; Rabiot, Pjanic e Matuidi in mezzo al campo con Dybala (in alternativa è pronto Ramsey) alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. Maran sarebbe propenso a rispondere specchio: tra i pali torna Olsen dopo la squalifica, nel pacchetto arretrato Cacciatore, Walukiewicz, Klavan e il fresco ex Pellegrini; Nandez, Cigarini e Rog a centrocampo, Nainggolan a supporto del tandem Simeone-João Pedro. A seguire le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (Ramsey); Higuain, Cristiano Ronaldo.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, João Pedro.

Foto: Juventus Twitter