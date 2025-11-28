Juventus-Cagliari, le curiosità: l’ultima vittoria sarda a Torino risale al 2009
28/11/2025 | 12:13:40
Domani alle 18 il match tra Juventus e Cagliari.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 48 i precedenti a Torino tra le due squadre: 28 successi bianconeri, 17 pareggi e 3 vittorie sarde.
-Il Cagliari non vince a Torino dal 31 gennaio 2009.
-La Juventus è ancora imbattuta in Serie A dopo 12 giornate.
-Il Cagliari non vince una partita da 8 giornate: 4 pareggi e 4 sconfitte.
-Primo incontro ufficiale tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane.
Foto: X Juventus