Juventus, problemi muscolari per Conceicao: lascia il ritiro del Portogallo

08/09/2025 | 15:51:57

Arrivano brutte notizie dal Portogallo riguardanti Francisco Conceicao. L’esterno offensivo della Juventus ha accusato problemi muscolari che hanno comportato l’esclusione dal ritiro della Nazionale a Budapest. La Federazione portoghese ha comunicato il problema fisico, dichiarando il forfait del calciatore in vista della partita di martedì contro l’Ungheria, valida per le qualificazioni al Mondiale.

Foto: Instagram Conceicao