Juventus, Bremer torna in campo: riscaldamento con la squadra. Parzialmente in gruppo Locatelli e Milik

15/06/2025 | 20:35:44

La Juventus comincia la preparazione negli Stati Uniti per l’esordio nel Mondiale per Club contro Al Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti. E per la prima volta dall’infortunio Bremer ha fatto il riscaldamento con i suoi compagni. Successivamente, il centrale brasiliano ex Torino ha svolto lavoro personalizzato. Sempre nell’allenamento odierno, sono tornati parzialmente in gruppo anche Arkadiusz Milik e Manuel Locatelli.

Foto: Instagram Bremer