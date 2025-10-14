Juventus, Bremer operato con successo: il bollettino medico

14/10/2025 | 12:58:08

La Juventus ha comunicato, tramite un bollettino medico, la buona riuscita dell’intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro, a cui è stato sottoposto il brasiliano Gleison Bremer.

Questo il comunicato del club:

“Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.

L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Foto: Instagram Bremer