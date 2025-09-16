Juventus-Borussia, i convocati di Tudor: Torna Conceição, Zhegrova alla prima

16/09/2025 | 13:50:03

Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per l’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Come riportato dal sito ufficiale della società, figurano tra i convocati anche Conceição, che sembrerebbe aver recuperato dall’infortunio muscolare rimediato in ritiro con la nazionale, ed Edon Zhegrova, assente dalle competizioni dal 15 dicembre 2024.

“Dopo la meravigliosa vittoria di sabato scorso contro l’Inter, la Juventus è pronta a vivere un’altra grande notte all’Allianz Stadium.

Nella serata di oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21:00 i bianconeri inizieranno la loro avventura nella League Phase della UEFA Champions League 2025/2026. Il primo avversario che affronteranno i ragazzi allenati da Igor Tudor sarà il Borussia Dortmund, uno dei due club di prima fascia da affrontare in questa fase della competizione – l’altro sarà il Real Madrid .

Venendo alla partita odierna, questa è la lista dei convocati diramata dal tecnico bianconero per il match contro la formazione tedesca.”

UCL | JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND, I CONVOCATI