Juventus-Borussia Dortmund, sono nove i precedenti: sei vittorie bianconere e una finale di Champions persa

16/09/2025 | 11:07:40

Sono nove i precedenti tra Juventus e Borussia Dortmund, con sei trionfi della Vecchia Signora (tra cui la doppia finale di Coppa UEFA 1992/1993), un pareggio e due vittorie invece dei tedeschi. Il match più celebre tra i due club è l’ultimo atto della UEFA Champions League 1996/1997 vinta dai tedeschi a Monaco di Baviera. Gli ultimi due incroci ufficiali, invece, sorridono ai bianconeri, quando formazione di Massimiliano Allegri, poi finalista della competizione del 2015, riuscì a battere la squadra da Kloop sia nella gara d’andata che nel ritorno degli ottavi, raggiungendo poi la finale di Berlino persa contro il Barcellona. L’ultima sfida è l’ amichevole estiva, disputata poco più di un mese fa, ha visto la Juventus imporsi per 1-2 grazie alla doppietta di Andrea Cambiaso.

Foto: X Juventus