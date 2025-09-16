Juventus-Borussia Dortmund, poche emozioni nel primo tempo: 0-0 all’intervallo

16/09/2025 | 21:48:36

Primo tempo a ritmi bassi e con poche emozioni tra Juventus e Borussia Dortmund che non vanno oltre lo 0-0 nei primi 45′. Oltre 25 minuti di prevalenza dei tedeschi, pur senza creare grandi pericoli dalle parti di Di Gregorio e di un sempre attentissimo Bremer. I bianconeri provano a guadagnare un po’ di campo grazie alle folate di Thuram e alla qualità di Yildiz, che però viene imbrigliato dal Borussia. Occasione per la Juventus con Openda, che tenta la conclusione di mancino da posizione però troppo defilata per poter far male, Kobel controlla senza problemi. La prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. (A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Conceiçao, Vlahovic, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cabal). All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. (A disp. Ostrzinski, Meyer, Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar). All. Kovac

FOTO X Juventus