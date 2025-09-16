Juventus-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
16/09/2025 | 19:56:29
Alle ore 21 Juventus e Borussia Dortmund si sfideranno all’Allianz Arena in quello che sarà l’esordio stagionale in Champions per entrambe le squadre.
Queste le formazioni ufficiali comunicate dai due tecnici:
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz; Openda, David.
All. Tudor
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bueno, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.
All. Kovac
