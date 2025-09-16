Juventus-Borussia Dortmund, il 4-4 è storico: eguagliato il record di pareggio con più reti
16/09/2025 | 23:38:28
Il 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund entra nella storia della Champions League, visto che si tratta di uno dei paraggi con il maggior numero di reti. Questi Tutti i pareggi con più gol nella storia della massima competizione europea:
Hamburg 4-4 Juventus (13 Settembre 2000)
Chelsea 4-4 Liverpool (14 Aprile 2009)
Bayer Leverkusen 4-4 Roma (20 Ottobre 2015)
Chelsea 4-4 Ajax (5 Novembre 2019)
Juventus 4-4 Dortmund (16 Settembre 2025)
