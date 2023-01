Juventus: il titolo non riesce a fare prezzo in avvio a Piazza Affari

La Juventus non riesce a fare prezzo in Borsa (-0,11% il Ftse Mib e -0,06% l’All Share), con un ribasso teorico dell’11,4%. in avvio di contrattazione dopo la penalizzazione di 15 punti nella classifica del campionato di Serie A – decisa dalla Figc, che ha sanzionato il club torinese per le plusvalenze sulla compravendita di alcuni giocatori.

Foto: Twitter Juventus