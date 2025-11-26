Juventus bloccata a Bodo: la pista dell’aeroporto norvegese completamente ghiacciata

26/11/2025 | 11:42:27

Stando a quanto appreso da Tuttojuve, la Juventus sarebbe ancora bloccata a Bodo. Infatti, la pista dell’aeroporto della città norvegese sarebbe ghiacciata, il che impedisce appunto agli aerei di decollare. Anche diversi tifosi della Juve, che sono stati in Norvegia per assistere alla vittoria dei ragazzi di Spalletti, sono al momento bloccati in aeroporto, in attesa che la situazione si sblocchi.

foto x juventus