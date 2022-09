Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali

Alle 21 arriverà il fischio d’inizio di Juventus-Benfica, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. In attesa di vedere l’ingresso in campo dei calciatori, sui canali ufficiali dei due club sono state comunicate le formazioni ufficiali. Eccole di seguito:

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Foto: Allegri Instagram