Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica, match di Champions League. Motta sceglie McKennie e Weah nel ruolo di terzini, c’è Perin in porta. Thuram e Douglas Luiz in mediana, Vlahovic in attacco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All: Motta

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino Luis, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All: Lage.