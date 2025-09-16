Juventus batticuore: Kelly riprende il Borussia Dortmund al 96′. 4-4 allo Stadium

16/09/2025 | 22:56:37

Il debutto in Champions della Juventus allo Stadium è un fiume di emozioni. Kelly riprende sul 4-4 il Borussia Dortmund al 96′, dopo che i bianconeri si sono ritrovati sotto 4-2 fino al 93′. Dopo un primo tempo lento e privo di emozioni, nel secondo tempo di Juventus-Borussia Dortmund salta il tappo. I bianconeri vanno sotto con il gol di Adeyemi, poi arriva il pari con un capolavoro di Yildiz, ma la gioia dura poco perché Nmecha riporta subito avanti gli ospiti. Nuova reazione di carattere dei bianconeri, che pareggiano con un ispiratissimo Vlahovic, al terzo gol stagionale. I ragazzi di Kovac però si ributtano in avanti e trovano il gol del 3-2 con Couto, con la complicità di Di Gregorio. All’80 il palo di Yildiz fa tremare il Dortmund, ma i tedeschi si salvano. All’85’ un fallo di mano di Kelly su una conclusione di Guirassy viene punita con un calcio di rigore per il Dortmund, che va sul 4-2 con Bensebaini. Al 93′ un errore in uscita del Borussia costa caro, perché Kalulu serve Vlahovic che segna il gol del 3-4. Il recupero però regala un’altra grande gioia ai bianconeri, assist di Vlahovic e gol del 4-4 di Kelly al 96′, ancora decisivo dopo il gol all’Inter.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (59′ Joao Mario), Koopmeiners (69′ Locatelli), Thuram, Cambiaso; Yildiz (87′ Zhegrova), David (59′ Vlahovic); Openda (69′ Adzic).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Kostic, Rugani, Cabal

All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Ryerson; Couto, Nmecha (71′ Bellingham), Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier (71′ Brandt); Guirassy.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar.

FOTO: X Juventus