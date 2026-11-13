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Juventus, aumento di capitale da 200 milioni: Exor pronta a sottoscrivere 131 milioni

13/11/2026 | 10:35:54

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La Juventus rafforza il proprio percorso di consolidamento finanziario con un nuovo aumento di capitale da circa 200 milioni di euro. Exor, azionista di maggioranza, si impegnerà a sottoscrivere la propria quota per circa 131 milioni, mentre i restanti 50 milioni potranno essere esercitati negli esercizi successivi. L’operazione servirà a sostenere gli obiettivi strategici del club, dalla competitività sportiva all’equilibrio economico-finanziario. Come si legge nel comunicato, l’azionista di maggioranza Exor si impegnerà a sottoscrivere la propria quota per circa 131 milioni. La porzione residua, pari a 50 milioni, dunque, sarà esercitabile negli esercizi successivi. Nella nota, infine, la Juventus elenca le diverse funzioni principali di quest’ultimo aumento di capitale: di seguito l’annuncio. “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 novembre 2026 per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa € 200 milioni e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti (l’“Aumento di Capitale”), approvandone altresì i termini e le condizioni definitivi, con un’offerta in opzione che si svolgerà dal 16 novembre 2026 al 1° dicembre 2026 secondo quanto già comunicato in data 11 novembre 2026. L’Aumento di Capitale è funzionale al rafforzamento patrimoniale e a supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici e di sviluppo di Juventus, fondati sulla competitività sportiva, sul progressivo consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario (anche a supporto del rispetto dei parametri economici, finanziari e patrimoniali previsti dalle normative UEFA e FIGC), su possibili upgrade degli asset strategici, sia materiali (e.g., Allianz Training Center Vinovo, Juventus Creator Lab, J|medical, J|hotel, Juventus Museum, etc.), sia immateriali (e.g., diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, sistemi informativi, etc.) e sulla valorizzazione del brand “Juventus”.
foto: x Juventus