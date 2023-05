Juventus, attesa per giugno la decisione della UEFA

Ieri è arrivata la sentenza della Corte Federale: -10 punti alla Juventus per il caso plusvalenze. Ma potrebbe non essere finita qui per i bianconeri. Come spiega infatti La Gazzetta dello Sport, la UEFA continua a portare avanti le proprie indagini e la sentenza è attesa per giugno. Con l’antisportività dei dirigenti conclamata, c’è un articolo del regolamento europeo che consente di vietare l’accesso alle competizioni continentali. Inoltre, anche le sanzioni per la violazione del Fair Play finanziario possono portare l’esclusione.

Foto: Logo Juventus