Juventus-Atletico Madrid, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna la Champions e staera la Juventus ospiterà l’Atletico Madrid. Sarri, a caccia del primo posto nel girone, dovrebbe schierarsi col consueto 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, Cuadrado, Bonucci, De Ligt (in alternativa è pronto Rugani) e De Sciglio nella linea difensiva; Khedira, Pjanic e Matuidi in mezzo al campo con Bentancur alle spalle di Higuain e il recuperato Cristiano Ronaldo. Dybala è pronto a subentrare dalla panchina. Dall’altra parte Simeone sarebbe orientato a rispondere con il 4-4-2: Oblak in porta, Trippier, Felipe, Hermoso e Lodi nel pacchetto arretrato; Partey e Saul in cabina di regia, sugli esterni il rientrante Joao Felix e Koke; l’ex Morata e Correa nel tandem offensivo. Appuntamento alle 21, a seguire le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt (Rugani), De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Felix, Partey, Saul, Koke; Morata, Correa. Allenatore: Simeone.

Foto: Juventus sito ufficiale