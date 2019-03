Juventus-Atletico Madrid, arbitra Kuipers: i precedenti

Martedì all’Allianz Stadium la Juventus si gioca la permanenza in Champions League contro l’Atletico Madrid. I bianconeri sono chiamati all’ardua impresa di ribaltare il 2-0 maturato nell’andata del Wanda Metropolitano. A dirigere l’incontro sarà l’olandese Bjorn Kuipers, assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. Il fischietto olandese ha diretto la Juventus già in sei occasioni e il bilancio non sorride troppo ai bianconeri: 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta. Kuipers però rievoca brutto ricordi anche in Simeone. Nei ricordi del Cholo sono ancora vivi quei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara nella finale di Champions League nel 2014 a Lisbona. Extra time che fu fatale per il pareggio di Sergio Ramos e per la vittoria del Real Madrid maturata nei tempi supplementari.

Foto: Mundo Deportivo