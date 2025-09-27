Juventus-Atalanta, Sulemana gela lo Stadium dopo un errore di Adzic: 0-1 all’intervallo

27/09/2025 | 18:50:54

Dopo 45 minuti in cui l’Atalanta ha provato a fare la partita e la Juventus si è affidata alle capacità singoli, al 46′ è stato Sulemana a far saltare il banco. Tutto nasce da una palla persa da Adzic, alla prima vera occasione Sulemana punta Gatti e lascia partire una conclusione che Di Gregorio può vedere solo insaccarsi. E’ vantaggio per la squadra di Juric. Da segnalare due buone occasioni per i bianconeri, una al 14′ con Adzic e poi una conclusione di Thuram due minuti più tardi, a un soffio dal palo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. All. Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric

FOTO: X Juventus