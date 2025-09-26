Juventus-Atalanta, le curiosità: bergamaschi imbattuti da sette gare allo Stadium

26/09/2025 | 10:13:45

Domani alle 18:00 si giocherà il match tra Juventus e Atalanta.

I bianconeri arrivano alla sfida con tre vittorie e un pareggio, determinati a continuare l’inseguimento al Napoli. L’Atalanta, invece, si presenta con due vittorie e due pareggi e, in caso di successo, avrebbe la possibilità di sorpassare la Juve in classifica.

Ecco alcune curiosità sul match di domani:

-L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare di campionato allo Stadium: 5 pareggi e 2 vittorie.

-Nelle ultime dieci stagioni, Juventus-Atalanta è il confronto che ha registrato più pareggi in Serie A: 11 su 18 partite.

-L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Juventus in Serie A (3 vittorie e 7 pareggi).

-La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie A, con l’unica sconfitta arrivata proprio contro l’Atalanta.

-In caso di vittoria, la Juventus registrerebbe il settimo successo consecutivo all’Allianz Stadium.

Foto: X Juve