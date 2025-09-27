Juventus-Atalanta, i precedenti: negli ultimi dieci anni è la sfida con più pareggi

SERIE A | JUVENTUS-ATALANTA, I PRECEDENTI

Tra le squadre affrontate almeno 100 volte dalla Juventus in Serie A, l’Atalanta è una delle due contro cui i bianconeri hanno perso meno incontri nella competizione: 14, come contro l’Udinese.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2016/17) la sfida tra Juventus e Atalanta è quella con più pareggi nel torneo: 11 su 18 partite (completano quattro successi piemontesi e tre lombardi).

La Juventus è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più partite in Serie A: 46 volte le due squadre hanno diviso la posta in palio, con 14 successi bergamaschi e 66 piemontesi a completare il bilancio.

Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è quella contro cui l’Atalanta ha la percentuale di successi esterni più bassa nella competizione: 10%, frutto di sei vittorie su 63 incontri, con 38 vittorie bianconere e 19 pareggi a completare il bilancio.

FOTO: X Juventus