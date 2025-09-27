Juventus-Atalanta i convocati di Tudor
27/09/2025 | 14:33:45
La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l’Atalanta.
Questo la lista comunicata dal club:
“La Juventus, dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’Hellas Verona, torna a giocare all’Allianz Stadium. Oggi, sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:00 i bianconeri ospiteranno l’Atalanta in occasione della quinta giornata di Serie A. Di seguito l’elenco dei giocatori bianconeri convocati per la sfida.
SERIE A | JUVENTUS-ATALANTA, I CONVOCATI:
1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal”
Foto: X Juventus