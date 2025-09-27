Juventus-Atalanta 1-1, Cabal risponde a Sulemana. La Dea finisce in 10, espulso De Roon

27/09/2025 | 19:59:16

Finisce 1-1 allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Al gol di Sulemana al 46′ risponde la rete di Cabal al 77′, con la Dea che chiude in 10 per l’espulsione di De Roon. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso avanti dall’Atalanta con il gol di Sulemana, la ripresa inizia ancora nel segno della Dea. Krstovic non sfrutta un liscio di Bremer che regala una grande occasione di raddoppio all’Atalanta, ma l’ex Lecce calcia poco. Quando l’Atalanta sembrava in controllo, al 77′ cambia la partita. Su un cross di Joao Mario, dopo una lunga pressione, la difesa dell’Atalanta la svirgola e Cabal ben piazzato a tu per tu batte Carnesecchi, la Juve trova il pari. Altri due minuti e la partita gira ancora più a favore dei bianconeri, perché De Roon, già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia la Dea in dieci nel finale. All’87’ Vlahovic si trova la palla del possibile vantaggio sui piedi ma calcia addosso a Carnesecchi sugli sviluppi di un angolo. Finisce in parità allo Stadium.

FOTO: X Juventus