Juventus, Arthur out contro il Napoli. Il comunicato del club

Con un comunicato, la Juventus ha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti e sulle condizioni fisiche del centrocampista Arthur. Il brasiliano salterà la trasferta di Napoli in programma sabato alle 18.00.

Questo il comunicato della Juventus:

La Juve ha usufruito ieri di una giornata di pausa, per ricaricare le batterie e festeggiare la finale di Coppa Italia conquistata martedì. Alle viste, però, c’è un’altra partita davvero importante per questo periodo della stagione bianconera, la trasferta di Napoli (fischio d’inizio sabato alle 18). I giocatori si sono dunque ritrovati questa mattina alla Continassa per una seduta dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e partitella.

Le condizioni di Arthur – Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia.

Scontata l’assenza di Arthur per il match di sabato contro il Napoli: si valuta invece il suo recupero in vista di mercoledì, andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Foto: Facebook Juventus