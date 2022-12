Juventus, approvato il bilancio: perdita di 238,1 milioni di euro. Il comunicato

Infine, l’Assemblea degli Azionisti, in linea con la raccomandazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2022, non ha approvato i rimanenti punti all’ordine del giorno e, segnatamente, (i) l’esame della Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, (ii) l’approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028”, e (iii) l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Valutazioni in merito a tali argomenti potranno essere svolte dal nuovo Consiglio di Amministrazione la cui nomina è all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 18 gennaio 2023″.

Foto: Twitter Juventus