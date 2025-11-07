Juventus, approvato il bilancio al 30 giugno 2025: perdite per 58,1 milioni di euro

07/11/2025 | 14:22:15

All’Allianz Stadium a Torino, oggi è andato in scena l’Assemblea degli Azionisti della Juventus. Il club bianconero ha innanzitutto approvato il bilancio al 30 giugno 2025 al 99,98% con perdite di 58,1 milioni di euro. Contrari 0,005118%, astenuti 0,000637%. Non votanti 0,00765%. La perdita evidenziata dal suddetto documento è in forte riduzione rispetto all’esercizio precedente (199,2 milioni), soprattutto grazie al ritorno di partecipazione alla UEFA Champions League e dei maggiori proventi da gestione diritti calciatori.

Foto: sito Juventus