Juventus, ansia Chiesa. Slitta il rientro di Pogba

Juventus in ansia per Federico Chiesa. riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, durante l’allenamento di ieri, l’esterno italiano ha prima subito una botta alla caviglia, gelando i fortunati tifosi sugli spalti, poi ha ripreso la partitella e infine ha lasciato il campo in anticipo a causa di un fastidio all’adduttore. Condizioni da valutare. Aggiornamenti anche sul fronte Paul Pogba. Il francese sta continuando a lavorare in palestra. Il prossimo passo sarà tornare a correre da solo in campo e quello successivo il rientro in gruppo. Difficilmente Allegri ritroverà il Polpo prima di della metà di gennaio.

Foto: Twitter Juventus