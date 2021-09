Juventus, allenamento alla Continassa. Chiesa e Bernardeschi in gruppo

La Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa per la seduta odierna, aperta al pubblico. Allegri sta preparando i giocatori in vista della sfida di domenica contro il Milan, valida per quarta giornata di Serie A.

Buone notizie arrivano dall’infermeria con Federico Chiesa che è tornato in gruppo, dopo aver saltato le ultime gare per un fastidio all’adduttore. In campo c’è anche Federico Bernardeschi, che non è stato convocato per la gara di Champions per un problema al ginocchio sinistro. L’obiettivo di Allegri è quello di averli a disposizione per il match dell’Allianz Stadium contro i rossoneri.

Foto: Twitter Juve