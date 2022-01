La Juventus è scesa in campo nella giornata di oggi per un nuovo allenamento in vista della gara contro il Napoli del 6 gennaio. La nota positiva per il tecnico bianconero Max Allegri arriva da Federico Chiesa: l’esterno classe ’97 ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e ha svolto l’intera seduta con i compagni, sarà nuovamente disponibile per la sfida contro i partenopei. FOTO: Twitter Juventus