Juventus, Allegri ne convoca 19 per la sfida contro il Lecce

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro il Lecce. Come preannunciato in conferenza stampa dal tecnico bianconero, Vlahovic e Locatelli non faranno parte del gruppo che affronterà la squadra di mister Baroni. Sedici giocatori di movimento più i tre portieri, di seguito la lista completa.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio



Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani



Centrocampisti: McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli



Attaccanti: Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior, Compagnon

Foto: twitter Juve