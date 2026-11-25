Juventus, Alajbegovic in campo nella rifinitura: si allena con il gruppo

25/11/2026 | 12:17:34

La Juventus prosegue la preparazione in vista della sfida di Europa League contro Omonia. Nel corso della rifinitura, tra le indicazioni più interessanti c’è la presenza di Alajbegovic, regolarmente in campo e al lavoro insieme al resto della squadra. Un segnale da seguire in vista della partita europea: il giocatore sta svolgendo la seduta con i compagni, prendendo parte alle attività del gruppo. La rifinitura rappresenta l’ultimo appuntamento prima del match e permetterà allo staff tecnico di valutare le condizioni dei singoli in vista delle scelte definitive.

foto: x Juventus