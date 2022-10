Juventus, affaticamento muscolare per Milik. Il polacco si allena in palestra

La Juventus è scesa in campo per preparare la sfida di domani sera contro il Maccabi Haifa in Champions League. Mentre Massimiliano Allegri può sorridere per il ritorno in gruppo di Federico Chiesa, c’è un altro bianconero che si ferma. Arkadiusz Milik, infatti, non ha partecipato alla seduta con la squadra, ma ha svolto lavoro individuale in palestra. Situazione da monitorare, alle 15 parlerà in conferenza stampa Massimiliano Allegri e ne sapremo di più.

Foto: sito Juventus