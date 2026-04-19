Juventus, accoglienza da brividi per Bernardeschi. Tributo dello Stadium per l’ex di questa sera
19/04/2026 | 20:37:03
Bellissima pagina di sport prima di Juventus-Bologna. Prima della gara, all’ingresso in campo, lungo saluto dell’Allianz Stadium per Federico Bernardeschi, attaccante ora al Bologna. Per il giocatore, prima gara da ex a Torino contro i bianconeri, dopo l’addio nel 2022. Poi triennio al Toronto, prima del rientro in Italia a Bologna.
Con la Juve, Bernardeschi ha totalizzato 183 presenze, segnando 12 gol. Vincendo 3 scudetti, due coppe Italia e 2 due supercoppe italiane.
Foto: sito Bologna