Juve, Yildiz non si allena per un trauma alla spalla. E’ in dubbio per la finale di Coppa Italia

La Juventus ha terminato l’allenamento mattutino in vista della finale di Coppa Italia. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico tra piscina e palestra. Chi non si è allenato e Kenan Yildiz che ha subito un forte trauma alla spalla destra e le sue condizioni saranno rivalutate domani, il turco è in dubbio per la finale di Coppa Italia. Mentre Alex Sandro e Danilo hanno lavorato in parte con la squadra. Domani la Juventus si allenerà a partire dalle 10 e il primo quarto d’ora della seduta sarà aperto ai media.

Foto: Instagram Yildiz