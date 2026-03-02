Juve, Vlahovic vicino al rientro. Il serbo punta alla convocazione con il Pisa

02/03/2026 | 15:50:11

La Juventus potrebbe presto riabbracciare Dusan Vlahovic. Il rientro del centravanti serbo in gruppo è ormai prossimo, e potrebbe essere anche convocato per la gara che metterà la Juventus di fronte al Pisa. Per rivederlo in campo potrebbe servire un po’ più di tempo, ma Luciano Spalletti conta di avere presto a sua disposizione quello che, sin dal suo arrivo a Torino, aveva scelto come titolare della sua Juve. Un rientro importante per la Juve, che vive problemi in attacco, con David e Openda che non decollano e con Vlahovic che potrebbe essere un fattore nella corsa Champions League.

Foto: sito Juventus