Juve, Vlahovic si ferma in Nazionale: affaticamento muscolare

15/11/2025 | 19:47:42

Arrivano brutte notizie per la Juventus e per Dušan Vlahović dal ritiro della Serbia: l’attaccante bianconero, dopo la partita con l’Inghilterra, ha riportato un affaticamento agli adduttori. Gli accertamenti clinici hanno escluso una lesione, ma il serbo dovrà comunque restare a riposo e non è escluso un suo rientro anticipato a Torino. Una volta tornato in Italia, sarà lo staff medico della Continassa a valutare se effettuare ulteriori controlli e a decidere se il calciatore potrà essere disponibile o meno per la partita contro la Fiorentina.

Foto: Instagram Vlahovic