In casa Juve non ci sono novità positive sul fronte infortuni. Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao, infatti, oggi hanno lavorato ancora a parte. Questa non è una notizia troppo confortante per Thiago Motta a due giorni dal derby. Adesso resta da capire se domani torneranno in gruppo, ma restano in dubbio per il match contro il Torino di sabato pomeriggio.

Foto: sito Juve