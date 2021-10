Juve, vittoria in amichevole 2-1 con l’Alessandria. Buone indicazioni da Kaio Jorge e Arthur

La Juventus batte l’Alessandria 2-1 in amichevole grazie ai gol di Maressa e Chibozo, quest’ultimo a segno al 93′. Allegri può certamente sorridere per quanto visto in campo riguardo Arthur e Kaio Jorge. I 2 brasiliani, reduci da lunghi infortuni, si sono mossi bene, mettendo minuti nelle gambe e giocando per un’ora, senza accusare fastidi.

Era quello l’obiettivo del tecnico bianconero, vedere le risposte da chi ha giocato meno e che può dare una grossa mano al rientro dalle soste dalle Nazionali.

Foto: Facebook Juventus