Buone notizie per Renato Veiga che è tornato a lavorare in gruppo e che quindi sarà disponibile per la prossima trasferta di Parma. Si è rivisto anche il portiere Perin dopo i recenti problemi, mentre sono da valutare Yildiz, Koopmeiners, McKennie e Mbangula. L’infortunio di Yildiz non preoccupa, ma nessuno vuole correre rischi. In preallarme Conceicao e Kolo Muani.

FOTO: Instagram Veiga