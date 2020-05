Juve Under 23, dalle smentite di Pirlo alle chance di Scienza

Andrea Pirlo ha smentito qualche giorno fa l’ipotesi che possa allenare la Juve Under 23. Con un post Pirlo ha confermato che il suo futuro sarà in panchina, negando però che si tratterà di una svolta bianconera per la sua prima esperienza della carriera. Smontando alcune certezze, non nostre, di diversi mesi fa. Va quindi seguito con attenzione il profilo di Giuseppe Scienza, autore di una splendida stagione a Monopoli, apprezzato in più occasioni dal club. Di sicuro è un candidato, il resto lo capiremo più avanti.

Foto: Pirlo Twitter