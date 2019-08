Juve, una perla di Dybala stende la Triestina. Il Milan impatta 0-0 con il Cesena

Termina con un successo il pre-campionato della Juve. Al Nereo Rocco, i bianconeri si sono imposti per 1-0 sulla Triestina: decisiva la magia al 38’ di Dybala (morbido pallonetto morbido su assist di Bernardeschi). In avvio di ripresa Offredi ha negato la doppietta all’argentino parandogli un calcio di rigore. Da segnalare nella ripresa il debutto in bianconero di Ramsey. Solo 0-0, invece, per il Milan contro il Cesena nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione. I rossoneri di Giampaolo hanno faticato a creare occasioni da gol, da segnalare nella ripresa l’esordio del brasiliano Duarte.

https://twitter.com/juventusfc/status/1162826498631512066/photo/1

Foto: Twitter ufficiale Juve