Juve, una missione senza En-Nesyri (per ora)

24/01/2026 | 23:25:24

Tre giorni pieni pensando a En-Nesyri, una missione che non consente di tornare a casa (per ora) con l’attaccante da consegnare a Spalletti malgrado un blitz infinito a Istanbul. Forse ci sarebbe molto da dire sulla tempistica, aspettiamo la fine della storia. Ma con tutto il rispetto per l’attaccante del Fenerbhace stiamo parlando di un buonissimo specialista, evidentemente non di un crac. E anche se lo fosse, la Juve è la Juve. E quando si va, bisogna tornare con la “preda”, altrimenti sembra quasi come se la tua vita dipendesse da un calciatore. La Juve ha fatto tutto con il Fenerbahce, circa 25 milioni (come raccontato) tra prestito, ingaggio e diritto di riscatto. Lo stesso club turco vorrebbe che arrivasse il via libera avendo accettato la proposta bianconera. Di queste storie ne abbiamo viste e ne vedremo tante, non è la prima e non sarà l’ultima, tuttavia c’è sempre un limite. Aspettiamo com’è giusto che sia. Ma la Juve è la Juve e torna da una missione senza il calciatore che serve a Spalletti e malgrado il via libera del club che ne detiene il cartellino.

Foto: Instagram en-nesyri