Juve U23-Como, slitta il calcio d’inizio: si giocherà alle ore 20

Slitta ancora il match tra la Juventus Under23 e il Como, gara valida per il campionato di Serie C. Visti i casi di positività uscite nel Como, il club sta svolgendo ulteriori controlli, come si legge dalla richiesta del Como: “A seguito della riscontrata positività di alcuni membri del gruppo squadra al Covid-19 e la necessità di effettuare un nuovo controllo tamponi immediato, il Como 1907 comunica di aver richiesto il posticipo della partita con la Juventus U23, inizialmente in programma alle ore 17.30″. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Como ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Juventus U23-Como, in programma mercoledì 28 Ottobre 2020, Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30.”

Foto: sito Juve