Juve-Tudor: il giorno dell’annuncio-rinnovo. Le ultime su McKennie e Gatti

13/06/2025 | 11:30:07

Igor Tudor sempre più dentro la Juve: rinnovo fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Atteso l’annuncio per una decisione che era nell’aria, nel senso che il club bianconero non ha voluto tenere sulla corda un tecnico che ha fatto bene in un ristretto periodo di tempo. Ulteriore conferma che tutte le voci sugli allenatori, circolate qualche settimana fa, non avevano motivo di esistere. Dopo aver annunciato Savona, la Juventus sta parlando anche con McKennie e Gatti, in modo da trovare una quadratura a seguito dei colloqui di diverse settimane fa. McKennie non è molto lontano dagli accordi, per Gatti bisogna approfondire perché al momento c’è distanza.

Foto: sito Juventus