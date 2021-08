Juve, troppi nomi. Ne bastava uno: Kean unico in pole (da giovedì) e già a Torino

Moise Kean alla Juve. Il primo e unico nome fatto giovedì scorso, quando Mino Raiola è stato alla Continassa per chiudere l’operazione. La Juve aveva già scelto, senza alcun tipo di dubbio, come vi abbiamo raccontato. E qualsiasi tipo di casting non avrebbe avuto alcun modo di esistere fin da giovedì: Scamacca vuole giocare e aspetta il Cagliari, Raspadori per il Sassuolo è assolutamente incedibile, almeno in questa sessione di mercato. La trattativa per Kean è stata velocissima: dalla sorpresa di giovedì alla chiusura annunciata già venerdì sera e concretizzatasi nella tarda mattinata di ieri. Al punto che Moise è già a Torino per visite e firme. Kean e la Juve: bastava fare un nome secco, quello giusto.

Foto: Twitter Juve